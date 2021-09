Dave Grohl sale sul palco coi Guns N' Roses per Paradise City ma gli organizzatori spengono l'impianto: "sforato il coprifuoco"

Sabato scorso i Guns N' Roses hanno suonato al BottleRock Festival a Napa, in California. Durante l'esecuzione dell'ultima canzone in scaletta hanno invitato sul palco Dave Grohl dei Foo Fighters per suonare Paradise City. Ma gli organizzatori del festival hanno improvvisamente tolto la corrente all'impianto audio lasciando la band senza corrente. Il motivo ufficiale fornito dagli organizzatori è lo sforamento del coprifuoco. Nonostante l'audio assente la band ha comunque concluso il brano eseguendolo fino alla fine con l'aiuto degli spettatori presenti nell'arena.

Non è la prima volta che gli organizzatori staccano la spina a grandi band ad un orario preciso, tra gli episodi più celebri quello del 2012 ad Hyde Park, quando gli organizzatori del festival staccarono la corrente a Bruce Springsteen e Paul McCartney: