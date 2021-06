Eric Clapton e Van Morrison pubblicano il nuovo singolo "The Rebels". Nel video le grandi rockstar del passato, da Cobain a Hendrix

Van Morrison ed Eric Clapton hanno pubblicato un nuovo singolo, The Rebels, una rivisitazione del brano Where Have all the Rebels Gone? pubblicato da Van Morrison nel suo ultimo disco Latest Record Project Volume I.

I due grandi musicisti, accreditati nel brano come Slowhand & Van, hanno rivisitato il brano con un'inconfondibile stile blues, con Clapton in veste di cantante principale e chitarra solista. Il video animato della canzone mostra dei cartelloni con disegnati i contorni delle grandi leggende del rock, da Kurt Cobain a Jimi Hendix fino a Chuck Berry e Janis Joplin.

La copertina del singolo è stata disegnata da Julie Clapton, figlia del grande Slowhand, e sarà disponibile in tiratura limitata autografata. Il singolo in vinile è disponibile per il preordine e l'artwork sarà presto in vendita tramite il sito Surf Dog. I proventi della vendita di entrambi i formati andranno in beneficenza alla Van Morrison Rhythm & Blues Foundation, che assiste i musicisti alle prese con difficoltà finanziarie.