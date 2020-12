I Nickelback si prendono in giro da soli con una nuova parodia di "Photograph". Guarda il video

Sono già passati 15 anni da quando i Nickelback hanno pubblicato Photograph, uno dei loro brani più famosi, riconoscibili e discussi di sempre (soprattutto per il video, diventato virale e fonte incredibile di meme). Ora la band ha deciso di prendere consapevolezza della viralità di quel video decidendo di "prendersi in giro" collaborando con Google per creare lo spot della nuova applicazione dedicata alle fotografie.

Tratto dal quinto album in studio dei Nickelback All the Right Reasons, il video di Photograph è diventato un vero fenomeno virale di internet negli ultimi dieci anni, in particolare il fermo immagine del cantante Chad Kroeger che mostra una fotografia in una cornice.

Il video della nuova "versione" di Photograph dei inizia con il famigerato scatto di Chad Kroeger, ma questa volta, con in mano uno smartphone che raffigura l'immagine originale utilizzata nel video del 2005.

Lungo poco più di un minuto, il video mostra alcune vecchie immagini dei membri della band assieme alle loro famiglie e ai loro amici, presentando anche un testo aggiornato in cui il frontman Chad Kroeger racconta di essere finito in una specie di stanza piena di vecchie foto: "Sono i miei capelli o solo una ciotola di ramen?" canta il frontman nella nuova interpretazione del brano ironizzando sulla sua folta chioma riccia e bionda che portava nel 2005.

In un post lo stesso Kroeger ha raccontato come sia nata l'idea di rimettere mano alla canzone assieme a Google: "Quindici anni fa non avevamo idea che le foto sui nostri dispositivi mobili sarebbero diventate una parte così onnipresente di tutte le nostre vite. Quando Google ci ha contattato con l'idea di utilizzare la canzone per pubblicizzare Google Foto, abbiamo pensato che sarebbe stato un modo divertente e nostalgico per dare al testo della canzone una sorta di "aggiornamento" condividendo con tutti fan alcuni dei nostri ricordi preferiti".