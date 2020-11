Wolfgang Van Halen pubblica il suo primo singolo dedicato al padre Eddie: "non importa quale sia la distanza, io sarò con te"

Wolfgang, il figlio del compianto Eddie Van Halen, ha pubblicato il suo primo singolo solista dedicandolo a suo padre. Si chiama Distance ed è un bellissimo e toccante tributo scritto e girato da un figlio con tutto l'amore che si possa provare per una così importante figura di riferimento.

Da diverso tempo Wolfgang Van Halen si stava preparando a pubblicare della nuova musica attraverso la sua band solista, i MAMMOTH WVH. Ma i progetti sono stati cambiati e accantonati quando suo padre, il leggendario chitarrista Eddie Van Halen, l’ha chiamato per comunicare al ragazzo il ritorno della malattia. Così Wolfgang ha deciso di mettere tutto in pausa per stargli accanto nella sua battaglia. In quel periodo il ragazzo aveva iniziato a scrivere il materiale destinato a comporre il suo album solista per il quale sarebbe nato il primo singolo Distance.



“Mentre mio papà continuava a dover far fronte a svariati problemi di salute, pensavo a come sarebbe stata la mia vita senza di lui e a quanto mi sarebbe terribilmente mancato. Benché la canzone sia incredibilmente personale, credo che ognuno possa rispecchiarsi nell’idea di dover subire una profonda perdita nella propria vita”, spiega Wolfgang Van Halen.



Oltre ad avere scritto la canzone, suonato tutti gli strumenti e cantato, "Distance" dei MAMMOTH WVH è una lettera aperta a suo padre cui Wolfgang dice "non importa quale sia la distanza, io sarò con te". Il giovane musicista è riuscito a farla ascoltare a Eddie Van Halen.

Il video della canzone è stato creato raccogliendo una collezione di filmini di famiglia girati in ambito casalingo nel corso degli anni e offre uno sguardo intimo a una delle personalità più importanti del mondo della musica. Raccontando la storia della famiglia nel corso degli anni, il video si conclude con un commovente messaggio vocale lasciato da Eddie a suo figlio.





“Non ho mai voluto che ‘Distance’ fosse il primo pezzo che la gente ascoltasse, ma del resto pensavo che mio padre sarebbe stato qui per festeggiare la sua uscita. Questo è per lui. Ti voglio bene e mi manchi, papà".



Un'organizzazione molto vicina alla famiglia Van Halen è la Mr. Holland’s Opus Foundation. Eddie l’ha sostenuta con numerose donazioni nel corso della propria vita. Seguendo le orme del padre in un ulteriore modo, Wolfgang donerà alla fondazione tutti i suoi proventi ricavati da "Distance".



"Il nostro legame con Eddie è nato dalla sua natura generosa, dal suo piacere nel vedere i bambini imparare la musica, suonare e, in ultima istanza, capire che cosa sia importante nella vita. Eddie viveva al massimo attraverso la sua musica e credo che volesse vedere quel tipo di espressione accendersi sul volto degli studenti. La musica lo ha salvato e ha voluto ricambiare, sostenendo ciò che facciamo per i bambini servendoci del potere della musica stessa. Grazie, Eddie. Non ti dimenticheremo mai", ha dichiarato Felice Mancini, presidente e amministratore delegato di The Mr. Holland’s Opus Foundation.



The Mr. Holland’s Opus Foundation (MHOF) è stata ispirata dall'acclamato film “Mr. Holland's Opus”, che narra la storia del profondo effetto che uno zelante insegnante di musica ha avuto su generazioni di studenti. La Fondazione mantiene viva la musica nelle nostre scuole, donando strumenti musicali a programmi musicali insufficientemente sovvenzionati e fornendo servizi vitali ai distretti scolastici di tutto il Paese. I giovani economicamente svantaggiati possono così accedere ai numerosi benefici dell'educazione musicale, raggiungendo il successo a scuola esprimendosi con creatività attraverso la musica. In ventiquattro anni, più di 33.000 strumenti sono stati donati a 1.579 scuole in tutto il Paese. Visitate il sito https://www.mhopus.org per maggiori informazioni.