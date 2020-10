In occasione dei 25 anni dall'uscita di "What's The Story (Morning Glory)" Noel Gallagher è tornato ai leggendari Rockfield Studios, dove è stato registrato l'album, per realizzare un esclusivo documentario dedicato alla realizzazione dello storico disco.

Un'occasione unica per ripercorrere le tappe fondamentali che hanno inserito questo grandissimo lavoro di studio all'interno della storia del rock.