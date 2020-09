Linkin Park: ecco come suonerebbe Numb se fosse eseguita da un'orchestra sinfonica. Ascoltala subito qui

Avete mai provato a immaginare come sarebbero i grandi inni del rock se fossero stati scritto appositamente per un'orchestra sinfonica o se facessero parte di un'opera. In molte band ci hanno provato, magari facendosi accompagnare da 81 elementi sul palco, ma senza snaturare l'origine rock degli arrangiamenti.

Ciò che invece ha cercato di creare l'utente youtube "Epic Orchestra" è davvero geniale. Riarrangiando la bellissima Numb dei Linkin Park per 81 strumenti è riuscito a creare una vera e propria suite per orchestra che non sarebbe davvero difficile da immaginare come colonna sonora di qualsiasi tipo di film.

L'utente ha così spiegato il progetto: "Vi siete mai chiesti come potrebbero suonare le canzoni dei Linkin Park se fossero suonate da un'orchestra? Ebbene, con la mia "Epic Orchestra" ho cercato di riarrangiare Numb dei Linkin Park in quella che si spera possa essere descritta come Epic Music!"