I Radiohead trasmettono integralmente l'album In Rainbows registrato dal vivo a Londra nel 2008. Guardalo qui

I Radiohead proseguono con l'iniziativa #StayHome #WithMe pubblicando i loro concerti integrali su YouTube per fare compagnia a tutti i fan che in questo momento si trovano nelle loro case in isolamento sociale a causa del coronavirus.

La settimana scorsa la band di Thom Yorke aveva pubblicato il live integrale dell'album The King Of Limbs registrato dal vivo al The Basement di Londra del 2011, questa settimana ha replicato con la pubblicazione dell'album In Rainbows registrato dal vivo al The Hospital Club di Londra nell'aprile del 2008.

SCALETTA:

Bloom

The Daily Mail

Feral

Little by Little

Codex

Separator

Lotus Flower

Staircase

Morning Mr Magpie

Give Up the Ghost

Supercollider