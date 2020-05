Coronavirus, i Radiohead trasmettono il concerto integrale del Summer Sonic 2016 per i fan in quarantena. Guardalo qui

I Radiohead proseguono con l'iniziativa #StayHome #WithMe pubblicando i loro concerti integrali su YouTube per fare compagnia a tutti i fan che in questo momento si trovano nelle loro case in isolamento sociale a causa del coronavirus.

La settimana scorsa la band di Thom Yorke aveva pubblicato il live integrale registrato al Bonnaroo Festival 2006. Questa volta i Radiohead attraverso il loro canale YouTube trasmettono gratuitamente in streaming il concerto registrato al Summer Sonic, a Chiba, in Giappone il 21 Agosto 2016

SCALETTA:

Burn the Witch

Daydreaming

Decks Dark

Desert Island Disk

Ful Stop

2 + 2 = 5

Airbag

Reckoner

No Surprises

Bloom

Identikit

The Numbers

The Gloaming

The National Anthem

Lotus Flower

Everything in Its Right Place

Idioteque



Let Down

Present Tense

Nude

Creep

Bodysnatchers

Street Spirit (Fade Out)