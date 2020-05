I Radiohead trasmettono integralmente The King Of Limbs registrato dal vivo a Londra nel 2011. Guardalo qui

I Radiohead proseguono con l'iniziativa #StayHome #WithMe pubblicando i loro concerti integrali su YouTube per fare compagnia a tutti i fan che in questo momento si trovano nelle loro case in isolamento sociale a causa del coronavirus.

La settimana scorsa la band di Thom Yorke aveva pubblicato il live integrale registrato al Summer Sonic 2016. Questa volta i Radiohead attraverso il loro canale YouTube trasmettono gratuitamente la riproposizione integrale dell'album The King Of Limbs registrato dal vivo al The Basement di Londra del 2011.

SCALETTA:

Bloom

The Daily Mail

Feral

Little by Little

Codex

Separator

Lotus Flower

Staircase

Morning Mr Magpie

Give Up the Ghost

Supercollider