I Guns N' Roses pubblicheranno una serie con i loro concerti in streaming! Guarda il primo episodio. Tutti i dettagli

Dopo aver annunciato lo slittamento di tutti i concerti al 2021 a causa della pandemia dovuta al COVID-19, i Guns N 'Roses hanno deciso di offrire una nuova "esperienza live" alternativa per tutti i loro fan. La band ha lanciato una nuova serie in streaming via web, soprannominata "Not in This Lifetime Selects", contenente le esibizioni migliori del loro maestoso tour "Not In This Lifefime Tour".

Il tour è iniziato nel 2016, con la reunion di Axl Rose assieme a Slash e Duff McKagan, decretando in quattro anni il trionfante ritorno della band con un incasso complessivo di circa 563 milioni di dollari, che lo ha reso uno dei tour con il maggior incasso di tutti i tempi.

La prima puntata della serie "Not in This Lifetime Selects" è iniziata giovedì 21 maggio con la pubblicazione di alcuni dei momenti più belli ripresi durante il concerto del 29 ottobre 2019 alla Vivint Smart Home Arena di Salt Lake City, nello Utah.