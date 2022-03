The Beatles - Get Back - The Rooftop Concert - con Paola Maugeri

Lo speciale dedicato a Get Back - The Rooftop Concert, il digital album pubblicato dai The Beatles contenente l'ultimo concerto di sempre della band realizzato sul tetto della Apple Corps al numero 3 di Savile Row, a Londra

A cura di Paola Maugeri

Giovedì 10 marzo - ore 21:00

Il leggendario ultimo concerto dei The Beatles, andato in scena il 30 gennaio 1969 sul tetto del palazzo della Apple Corps a Savile Row (Londra) è stato pubblicato ufficialmente come album live attraverso i principali servizi di streaming online.

L'audio dello storico ultimo live della band di John Lennon, Paul McCartney, Geroge Harrison e Ringo Starr è stato rimasterizzato in formato Dolby Atmos da Giles Martin e Sam Okel.

Le immagini del concerto, completamente restaurate in 4K dal regista Premio Oscar Peter Jackson, sono state incluse nel documentario The Beatles: Get Back, pubblicato lo scorso mese sulla piattaforma di streaming video Disney+.

In occasione del 51° anniversario da quel leggendario ultimo concerto dei Fab Four, il film con l'esibizione integrale è stato proiettato proiettato in formato IMAX nei cinema inglesi: "questo è l'ultimo concerto dei Beatles di sempre, ed è il modo perfetto per vederlo e ascoltarlo", ha aggiunto il regista de "Il Signore Degli Anelli".

SCALETTA:

1. “Get Back” (Take 1)

2. “Get Back” (Take 2)

3. “Don’t Let Me Down” (Take 1)

4. “I’ve Got A Feeling” (Take 1)

5. “One After 909”

6. “Dig A Pony”

7. Jam/excerpt of “God Save The Queen” (tape change interlude)

8. “I’ve Got A Feeling” (Take 2)

9. “Don’t Let Me Down” (Take 2)

10. “Get Back” (Take 3)