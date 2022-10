Ozzy Osbourne suonerà all'interno del Metaverse Music Festival. Ecco come vederlo (gratuitamente)

Ozzy Osbourne si esibirà nel nuovo festival virtuale chiamato Metaverse Music Festival.

Il Principe delle Tenebre prenderà parte al festival musicale, dal 10 al 13 novembre, in programma nel metaverso crypto di Decentraland. All'interno del festival sarà ospitato anche il leggendario Ozzfest.

L'evento, organizzato dalla piattaforma Kraken, sarà trasmesso gratuitamente online e gli utenti non dovranno indossare un set VR. Coloro che sceglieranno di partecipare come pubblico al festival si ritroveranno all'interno di una futuristica città cyberpunk ma abbandonata da un centinaio di anni come dichiarato da Sam Hamilton, direttore creativo di Decentraland Foundation.

Tutti i dettagli QUI

Guarda il video: