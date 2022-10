Blink-182, Matt Skiba ha registrato quasi un intero nuovo album con la band: "le terrò con me, come un segreto"

Matt Skiba ha dichiarato di aver registrato ben otto o nove canzoni inedite con i Blink 182, prima del rientro in formazione di Tom DeLonge.

Skiba, frontman degli Alkaline Trio, ha infatti “tenuto il posto” al chitarrista originario, dopo il suo abbandono del gruppo nel 2015, avvenuto per “rendere il mondo un posto migliore per i nostri figli”. E per cercare gli alieni.

Durante questi anni, Hoppus, Barker e Skiba hanno portato a termine numerosi tour e due album (California e Nine), ma avrebbero potuto essere tre.

In occasione di un’intervista con Vulture, infatti, Skiba ha confermato di aver scritto e registrato quasi un intero disco con i Blink, e che probabilmente questo non vedrà mai la luce, ora che DeLonge è rientrato nel gruppo: “C'è quasi un intero album di roba. Doveva essere un EP, e ha continuato a funzionare. Non so se verranno semplicemente scartate, ma ci sono otto o nove canzoni nuove di zecca. In pratica le abbiamo finite, e poi Mark ha ricevuto la diagnosi [Skiba fa rifermento a Mark Hoppus, che è stato curato dal cancro durante la tarda primavera e l'estate del 2021, ndr], se sto ricordando bene la sequenza temporale”.

Il cantante ha continuato: “Non ci pensavo più, a quelle registrazioni. Ma le ho. Sono buone canzoni. Le terrò con me, come un segreto. Al sicuro per sempre. Vedremo. Non lo so, forse è qualcosa che potremmo analizzare e guardare in modo diverso, o è qualcosa che verrà fuori dopo, non ne ho idea”.

La voce degli Alkaline Trio ha poi dimostrato tutto il suo amore per i Blink 182, da vero e proprio fan: “Sono davvero contento, da fan della band, che siano di nuovo una famiglia. Moltissime persone ne sono davvero entusiaste, e io sono tra quelle. Sono onorato che mi sia stato chiesto di sostituire Tom o di unirmi alla band o come preferite definire la cosa. Sono orgoglioso del lavoro che ho fatto con loro. Ci siamo divertiti molto... Non c'è cattivo sangue, non c'è dramma, non c'è niente. Si tratta solo del prossimo capitolo dia vita della band”.