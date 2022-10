Arctic Monkeys, Alex Turner: "Non abbiamo abbandonato del tutto il suono di AM"

Gli Arctic Monkeys sono entrati in una nuova fase della loro carriera con i suoni e gli arrangiamenti raffinati e cinematografici del nuovo album The Car in uscita il 21 ottobre (che porta avanti la ricerca musicale e le atmosfere del precedente Tranqullity Base Hotel & Casino), ma secondo Alex Turner non hanno abbandonato del tutto l’elettricità hard-rock-blues dell’album AM, registrato nel 2013 con Josh Homme nel Rancho de La Luna nel deserto californiano: «Abbiamo ancora addosso un po’ di quella polvere del deserto» ha detto il leader degli Arctic Monkeys in un’intervista con una radio olandese parlando del prossimo singolo in uscita Sculptures of Anything Goes. «E’ un pezzo che mi ricorda molto il suono di AM».

Alex Turner ha spiegato anche che il brano è nato da un’idea del chitarrista James Cook: «Ha preso un sintetizzatore Moog, lo ha collegato ad una drum machine e ha creato quel suono. Noi non abbiamo fatto altro che seguirlo: tutto è cominciato da lì e poi si è evoluto in un milione di cose. Ne abbiamo fatte molte versioni diverse, e poi siamo tornati al punto di partenza». Il batterista Matt Helders ha detto che Sculptures of Anything Goes è uno dei pezzi che gli Arctic Monkeys non vedono l’ora di suonare dal vivo durante il loro prossimo tour del 2023: «Abbiamo provato delle versioni live e ci siamo divertiti molto» e lo ha descritto come «Un brano dark e un po’ minaccioso».

L’album The Car, settimo della carriera degli Arctic Monkeys esce a quattro anni di distanza da Tranquillty Base Hotel & Casino. La band non aveva mai fatto trascorrere così tanto tempo tra un album e l’altro: «Più tempo ti concedi per registrare, più opportunità puoi darti per fare correzioni e aggiustamenti e far rendere le canzoni al massimo» ha detto Alex Turner, che a proposito del titolo (un riferimento alla foto di copertina con una solitaria automobile in un parcheggio vuoto sul tetto di un palazzo) ha detto: «Stranamente, credo di non averlo ancora ascoltato in auto».