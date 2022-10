Arctic Monkeys, pubblicato il nuovo singolo "I Ain't Quite Where I Think I Am". Ascoltalo qui e guarda il video

Gli Arctic Monkeys hanno pubblicato I Ain't Quite Where I Think I Am, il terzo inedito estratto da The Car, il nuovo album in uscita il prossimo 21 ottobre.

La band di Alex Turner è entrata in una nuova fase della loro carriera con i suoni e gli arrangiamenti raffinati e cinematografici del nuovo disco che porta avanti la ricerca musicale e le atmosfere del precedente Tranqullity Base Hotel & Casino. Ma secondo il frontman il gruppo non ha abbandonato del tutto l’elettricità hard-rock-blues dell’album AM, registrato nel 2013 con Josh Homme nel Rancho de La Luna nel deserto californiano: «Abbiamo ancora addosso un po’ di quella polvere del deserto».

L’album The Car, settimo della carriera degli Arctic Monkeys esce a quattro anni di distanza da Tranquillty Base Hotel & Casino. La band non aveva mai fatto trascorrere così tanto tempo tra un album e l’altro: «Più tempo ti concedi per registrare, più opportunità puoi darti per fare correzioni e aggiustamenti e far rendere le canzoni al massimo» ha detto Alex Turner, che a proposito del titolo (un riferimento alla foto di copertina con una solitaria automobile in un parcheggio vuoto sul tetto di un palazzo) ha detto: «Stranamente, credo di non averlo ancora ascoltato in auto».