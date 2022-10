Arctic Monkeys, Alex Turner: "le nostre canzoni sono perfette per essere suonate in uno stadio"

Dopo l’usicta del loro settimo album The Car, gli Arctic Monkeys si preparano al loro primo tour negli stadi in Inghilterra, che inizia il 29 maggio a Bristol e finisce il 25 giugno a Glasgow, con due date nello stadio della loro città, Sheffield, il 9 e 10 giugno e due date a Londra all’Emirates Stadium di Londra il 16 e 17.

Secondo Alex Turner è un’esperienza che arriva al momento giusto nella storia della band: «Non avrebbe avuto senso farlo prima, e secondo me non eravamo mentalmente pronti fino ad adesso». La crescita artistica degli Arctic Monkey e l’evoluzione del loro suono verso le atmosfere cinematografiche di The Car (già sperimentate nell’album precedente Tranquillity Base Hotel and Casino) hanno fatto crescere la fiducia della band nelle proprie possibilità: «Le nostre canzoni adesso hanno l’ampiezza necessaria se non proprio per appartenere alla dimensione da stadio almeno per stare bene in uno stadio» ha detto Alex Turner.

Sono cambiate molte cose dal primo album Whatever People Say I Am, That’s What I’m Not che nel 2006 ha strappato ad una band iconica come gli Oasis il record di disco di debutto venduto più velocemente nella storia del rock inglese, ma secondo Alex Turner tutta l’evoluzione degli Arctic Monkeys era contenuta già nelle tracce furiose, elettriche e piene di energia giovanile di quell’album: «Mi ricordo quando abbiamo registrato A Certain Romance e abbiamo cercato di rompere tutte le regole con l’ultimo assolo finale» ha detto a proposito di uno dei brani, «Ci siamo concentrati da subito sugli effetti emotivi degli strumenti, più che su quelli delle parole e siamo andati avanti farlo da allora». Alex Turner ha parlato anche di 505 un pezzo dal secondo album Favourite Worst Nightmare che spesso chiude i concerti degli Arctic Monkeys e che è diventato virale negli ultimi mesi grazie ai video su TikTok, raggiungendo Eminem e Coldplay nella classifica dei pezzi più ascoltati ogni mese su Spotify con 1.7 milioni di streaming: «Mi ha davvero colpito, l’attenzione verso 505 è qualcosa di davvero speciale. Se non l’avessimo suonata alla fine dei concerti dal 2008 non so se avrebbe avuto questa seconda vita! Il pubblico più giovane reagisce sempre in modo incredibile». Il 5 novembre gli Arctic Monkeys registreranno una puntata speciale dello show della BBC Later…With Jools Holland interamente dedicata a loro, in cui ripercorreranno la loro carriera e presenteranno dal vivo i brani del nuovo album The Car.