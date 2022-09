Arctic Monkeys, Alex Turner ha suonato durante il primo ballo di una coppia di sposi. Guarda il video

Alex Turner ha cantato ad un matrimonio. Proprio così, ma non un matrimonio qualsiasi, bensì quello dell’amico e compagno di band nei Last Shadow Puppets (il side project di Turner e Miles Kane) Zach Dawes.

La cerimonia è avvenuta nell’ultimo weekend di settembre e la band che ha suonato per la prima danza degli sposi era un vero e proprio supergruppo: insieme a Turner c’erano infatti Il frontman degli Arctic Monkeys guidava una band che includeva Michael Shuman di Queens Of The Stone Age e Mini Mansions, Stella Mozgawa dei Warpaint e l'ex frontman dei Wires On Fire, Evan Weiss.

Lo stesso sposo suona il basso, oltre che nei Last Shadow Puppets, anche nei Mini Mansions.

In alcuni video postati online dagli ospiti presenti, si vede la band d’eccezione che si esibisce su di un piccolo palco, vicino alla pista da ballo, eseguendo la cover di Only You Know di Dion, dall'album del cantautore del 1975 Born To Be With You. Tra l’altro, Tuner non è nuovo a questo brano, in quanto gli Arctic Monkeys lo avevano eseguito nel 2009 durante una session per la stazione radio americana WRXP.