Blink 182, Tom DeLonge pubblica un messaggio di stima e gratitudine per Matt Skiba: "Hai salvato la band"

Non solo i fan hanno inondato internet con messaggi di gratitudine e amore nei confronti di Matt Skiba: così ha fatto anche Tom DeLonge, pubblicando un messaggio diretto al cantante degli Alkaline Trio che, dal 2015 ad oggi, lo ha sostituito nei Blink-182.

Skiba, infatti, entrò nella band quando DeLonge lo abbandonò, per “rendere il mondo un posto migliore per i miei figli”. Ora che, forse, la missione è compiuta, l’originale cantante e chitarrista è rientrato nel gruppo, senza dimenticarsi di ringraziare proprio Skiba, per cui nutrirebbe una forte stima.

Lo ha fatto pubblicando sul proprio profilo Instagram lo screenshot di un messaggio che, in precedenza, era stato inviato privatamente al collega.

“Ciao Matt – si legge nella nota – qui è Tom DeLonge. Volevo prendermi del tempo per ringraziarti per quanto hai fatto per far mantenere la band viva e produttiva, in mia assenza. Ho sempre pensato che tu sia enormemente talentuoso (mi piace tuttora ascoltare la tua band). Sei sempre stato così gentile con me e non solo davanti alla stampa, così come con chiunque altro. Davvero, l’ho sempre notato. Le emozioni tra noi tre, nei Blink, sono sempre state un po’ complicate, ma il cancro di Mark ha davvero messo tutto più in prospettiva. Ma, siamo onesti, la band non sarebbe qui oggi, se non fosse stato per la tua pronta capacità di subentrare e salvarla. Quindi, dal mio cuore al tuo, grazie per essere un membro della nostra band”.

I Blink-182, nuovamente nella formazione Hoppus – DeLonge – Barker, hanno annunciato un nuovo album dal quale è già possibile ascoltare il primo estratto Edging, così come un tour mondiale, che li porterà anche in Italia il prossimo 6 ottobre 2023 a Bologna.