Pearl Jam, la canzone che Eddie Vedder scrisse per raccontare le dipendenze nella scena rock di Seattle

Nel 2009, durante le session di registrazione dell’album Backspacer, Eddie Vedder ha scritto quella che lui stesso ha definito “la drug song” dei Pearl Jam, Gonna See My Friend. È la storia di una persona che va a visitare un amico che lotta contro la dipendenza da sostanze e fa di tutto per aiutarlo, ma non riesce a risolvere il problema. Un riferimento ai tanti eroi tragici di Seattle, da Kurt Cobain a Layne Staley degli Alice in Chains fino a Andrew Wood dei Mother Love Bone, la cui morte per overdose nel 1990 ha portato i suoi compagni di band Stone Gossard e Jeff Ament a formare i Pearl Jam.

“Nella scena indie rock di Seattle, una persona su tre prendeva eroina, era la cosa da fare perché la facevano tutti” ha detto Stone Gossard, “Per fortuna ogni nostro contatto con la droga è avvenuto molto presto ed è finito subito”. I Pearl Jam emergono da Seattle grazie alla loro concentrazione assoluta sulla qualità musicale, al loro stile di vita non trasgressivo e alla ricerca di Eddie Vedder di una musica piena di empatia che unisca e metta in contatto le persone.

“La mia eroina è sempre stata la musica” ha detto Eddie Vedder, “Ne sono dipendente, è una cosa di cui ho bisogno. Cantare dal vivo mi dà forza. Due giorni dopo il concerto l’effetto scende, allora ascolto i bootleg dei nostri concerti ad occhi chiusi e mi sballo di nuovo”.

“Gonna See My Friend” è il racconto di una situazione che Eddie Vedder ha vissuto probabilmente molte volte, come canta nel ritornello ipnotico: “Vado a trovare il mio amico / Devo fare sparire quella cosa / Sono stufo / vado a trovare il mio amico / devo far sparire quella cosa.” Eddie ha raccontato come è nata la sua versione di una “drug song”: “L’ho scritta usando un registratore a 4 piste, seduto ad un piccolo tavolo in casa mia. Con le cuffie per non disturbare i vicini. Le uso spesso. Tutti facciamo dei sacrifici sul lavoro, io credo che prima o poi perderò l’udito.”