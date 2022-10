Tom Morello: la ex compagna di band ad Harvard è diventata Premio Nobel! Guarda le foto

Tom Morello ha abbattuto i gradi di separazione con il Premio Nobel. Il chitarrista dei Rage Against The Machine è infatti un ex compagno di università – e di band – di Carolyn Bertozzi, che lo scorso 5 ottobre è stata insignita dell’importante onorificenza, nell’ambito della chimica.

Quando i due erano ad Harvard, suonavano insieme nella stessa band, i Bored Of Education – un nome del tutto ironico, visti i risultati di entrambi.

Bertozzi, insieme a Morten Meldal e K. Barry Sharpless, ha ricevuto il Nobel nei campi della chimica bioortogonale. La ricerca dei tre scienziati ha "portato a una rivoluzione nel modo in cui i chimici possono pensare di collegare le molecole tra loro", ha spiegato la Royal Swedish Academy of Sciences, che assegna il premio per la chimica.

Morello ha condiviso la notizia online, tramite un post sui suoi social media, con una foto di sé stesso ai tempi di Harvard accanto ad una di Bertozzi.

“Congratulazioni alla mia ex compagna di band di Harvard Carolyn Bertozzi per il suo premio Nobel per la chimica! Abbiamo vinto la Ivy League Battle of the Bands nel 1986 con il nostro gruppo rock Bored of Education, con lei alle tastiere e io in spandex”, recita la didascalia.

Morello si laureò all'Università di Harvard nello stesso anno. Bertozzi ha poi proseguito, completando il suo dottorato di ricerca in chimica presso l'Università della California.