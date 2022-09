Flea ha scritto un nuovo capitolo della biografia Acid For The Children: "Mi ha cambiato, ho imparato molto di me stesso"

Quando ha annunciato l’uscita della sua autobiografia, Acid For the Children il racconto della sua adolescenza sfrenata a West Hollywood, le influenze musicali ricevute dal patrigno jazzista e la rivelazione del punk hardcore, il rapporto viscerale con Anthony Kiedis con cui ha fondato i Red Hot Chili Peppers nel 1983, ha detto di aver: “Dato tutto quello che avevo dentro.” Acid for the Children è stato un grande successo editoriale, i critici hanno scritto: “Scrive con la prosa istintiva della Beat Generation, tra sfuriate ed epifanie, spingendosi verso il livello di vulnerabilità ed espressione di sé spesso associato ai grandi jazzisti".

Acid for the Children è stata ripubblicata in versione tascabile, e Flea ha detto: “Per l’occasione ho scritto un nuovo capitolo.” Raccontare la propria vita è stata un’esperienza trasformante: “Far scorrere la penna sul foglio mi ha cambiato. Ho imparato molto di me stesso. Amo i libri.” La scorsa estate, mentre era in tour con i Red Hot Chili Peppers dopo l’uscita dell’album Unlimited Love, Flea ha condiviso sui social la foto dei libri che ha portato con sé, tra cui “Orgoglio e Pregiudizio” di Jane Austen, uno dei libri più importanti della letteratura inglese pubblicato nel 1813 (che Flea ha raccontato di aver preso in un negozio di libri di seconda mano ad Amsterdam) e “Il giusto peso. Un memoir americano” biografia dello scrittore afroamericano Kiese Laymon cresciuto a Jackson, Mississippi, storia del suo rapporto con la madre e con le contraddizioni e il razzismo americano, giudicato uno dei libri migliori del 2018 dal New York Times. “Sono contento di averlo rubato dalla valigia di mia moglie” ha scritto Flea, “La profondità e la vulnerabilità del suo modo di scrivere mi hanno insegnato molto.”