AC/DC, Brian Johnson annuncia la data d'uscita dell'attesa autobiografia "The Lives Of Brian". Tutti i dettagli

«Ho passato delle notti divertenti e delle notti molto lunghe, giorni felici e giorni difficili e in tutto questo tempo sono passato da cantare in un coro a diventare un cantante rock». Brian Johnnson, voce degli AC/DC dal 1980 ha spiegato così la sua vita da rockstar, raccontata nella biografia The Lives of Brian in uscita il 13 ottobre.

Brian Johnson è nato il 5 ottobre 1947 a Dunston, primo di quattro fratelli, in una famiglia della working class britannica. Suo padre Alan era un minatore veterano della Seconda Guerra Mondiale, sua madre Esther una ragazza italiana originaria di Frascati. Brian scopre la sua voce, canta nel coro della chiesa, si arruola nell’esercito e fa due anni di servizio in Germania, poi va a vivere a Newcastle e nel 1971 forma la sua band, i Geordie con cui pubblica quattro album tra il 1973 e il 1978 (Hope You Like It, Don’t Be Fooled by the Name, Save the World e No Good Woman).

L’occasione della vita arriva nel 1980, quando gli AC/DC di Angus e Malcolm Young cercano un cantante per sostituire Bon Scott, morto a 33 anni proprio mentre la band sta avendo successo con l’album Highway to Hell. I Geordie sono conosciuti in Australia perché hanno fatto diversi tour e hanno un seguito di fan nella città di Newcastle. Si dice che sia stato proprio Bon Scott a notarlo: «La prima volta che ho sentito il suo nome è quando Bon Scott mi ha raccontato di aver fatto un paio di date in Inghilterra con un tipo che era un grande cantante rock’n’roll con lo stile di Little Richard» ha detto Angus Young.

Brian Johnson riceve una telefonata e si presenta ad un’audizione a Londra. «Lo abbiamo aspettato in studio per un’ora, e lui era nell’altra stanza a giocare a biliardo con i nostri roadie» ha ricordato Malcolm Young, «Abbiamo pensato: almeno sa giocare a biliardo». Una settimana dopo quell’incontro (in cui ha cantato Whole Lotta Rosie, che faceva sempre con i Geordie), Brian Johnson riceve un biglietto aereo per Nassau, alle Bahamas dove la band sta registrando Back in Black nei Compass Point Studios insieme al produttore Mutt Lange. Back in Black esce il 25 luglio 1980, debutta al numero uno in Inghilterra e al numero 4 in America e con 50 milioni di copie diventa uno degli album più venduti nelal storia del rock.

Brian Johnson rimane al centro del palco con gli AC/DC fino al 2016 quando è costretto a smettere di cantare ed abbandonare il tour Rock or Bust (sostituito da Axl Rose dei Guns’n’Roses) dopo essersi danneggiato un orecchio durante una corsa automobilistica. Nel 2020 è tornato trionfalmente nella band con l’album Power Up, numero uno in classifica in 21 paesi nel mondo. Una storia incredibile di passione per il rock, forza di volontà e capacità di affrontare gli alti e bassi della vita che Brian Johnson ha raccontato con la sua personalità e la sua ironia nella biografia The Lives of Brian.