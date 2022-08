Keanu Reeves e il dolce regalo ad una nonna disabile di 80 anni: "la sua genuina gentilezza dimostra quanto sia straordinario"

Un gesto di estrema gentilezza dell’attore Keanu Reeves è tornato popolare online, grazie ad un thread su Reddit.

In occasione di una discussione nata sulla piattaforma successivamente al racconto di Andrew Kimmel, che ha incontrato Reeves in aeroporto ed è riuscito ad avere un piacevole scambio con lui, un altro fortunato incontro con l’attore di John Wick è tornato a galla, grazie ad un utente che ha ricordato cosa successe allo zio, poco dopo l’uscita di Matrix. La vera protagonista dell’aneddoto, però, è una donna di 80 anni.

La signora in questione, da anni, è una fan sfegatata dell’interprete di Matrix, che le ricorda il suo defunto marito. Colpita da un ictus nei primi anni ’70, la donna è costretta a casa da anni e ha trovato conforto e intrattenimento nei film di Keanu, dalle prime pellicole, diventando una sua vera fan.

Per questo, quando suo figlio – lo zio dell’utente che ha raccontato la storia su Reddit – incontrò l’attore in un ristorante a Los Angeles, non poté fare a meno di disturbarlo.

“Non molto tempo dopo l'uscita di Matrix, mio zio era a Los Angeles per affari – narra il post online – e stava mangiando in un ristorante davvero elegante quando Keanu entrò con una donna. Quando finì di mangiare mio zio si avvicinò al loro tavolo e disse: ‘Di solito non faccio queste cose, ma volevo solo che tu sapessi che mia madre di 80 anni ti ama e ha visto tutti i tuoi film. Le ricordi mio padre.' Mio zio ha detto che Keanu gli ha chiesto se avesse un cellulare con sé e ha detto: 'Chiamala, voglio parlarle'. [Reeves] Ha parlato con mia nonna per diversi minuti e questa cosa l’ha davvero resa felice. Era così isolata e la sua gentilezza genuina nei suoi confronti e il suo interesse per lei hanno mostrato quanto lui sia un uomo davvero straordinario”.

Un vero eroe gentiluomo.