John Wick, pubblicato il trailer ufficiale dell'atteso quarto capitolo con Keanu Reeves. Guardalo qui

È finalmente arrivato il teaser trailer di John Wick 4, l’attesissimo nuovo capitolo della saga che vede protagonista Keanu Reeves.

Le prime immagini del film d’azione sono state mostrate in occasione del Comic Con di San Diego, lo scorso 24 luglio, e contengono tutto quello che i fan del personaggio si aspettano: inseguimenti in auto, combattimenti con la spada, nuovi cattivi da sconfiggere e anche un po’ di Laurence Fishburne, che non fa mai male. I cattivi in questione, per questo quarto volume, sono invece interpretati da Donnie Yen e Bill Skarsgård.

Il breve trailer è stato intitolato Sneak Peek, “sbirciatina”, e non anticipa molto altro se non la data di uscita – 24 marzo 2023 – e un tema che potrebbe essere quello portante di tutta la pellicola, riportato attraverso una domanda importante per Wick: “Hai pensato a dove ti porterà tutto questo?”.

John Wick 4 sarà diretto da Chad Stahelski, mentre lo stesso Reeves vestirà anche i panni di produttore esecutivo.

Il titolo del film, in questo teaser trailer, non suggerisce al momento nessun sottotitolo ulteriore.