Keanu Reeves, ecco perché Love Will Tear Us Apart dei Joy Division è la sua canzone canzone preferita di sempre. Guarda il video

Ospite del celebre programma televisivo The Late Show With Stephen Colbert, l’attore Keanu Reeves ha svelato alcuni dei suoi preferiti, tra canzoni, film e… odori!

Il protagonista di Matrix ha infatti preso parte alla rubrica dello show chiamata ‘Colbert Questionert’, durante la quale agli ospiti viene chiesto di rispondere a quindici domande con l’ambizioso obiettivo di “penetrare le loro anime”.

Alla domanda relativa a quale canzone sceglierebbe, se fosse obbligato a sentirne solo una per tutto il resto della sua vita, la risposta è stata: Joy Division, Love Will Tear Us Apart. Non senza qualche esitazione e qualche grugnito di dolore, causato dal poterne scegliere solo una.

Reeves anche rivelato il suo film preferito, Roller Ball, pellicola del 1975 con James Caan, e il suo panino preferito: un tramezzino croccante e tostato, con burro di arachidi e miele.

Curiosa la domanda sull’odore più amato dall’attore, grande appassionato di due ruote, come dimostra la risposta: “Oggi sceglierò la mia Norton Commando del 1974, quando il motore si scalda. Quando ci stai dando dentro per bene, l'olio nel motore si riscalda e l'odore che esce dal motore è davvero buono”.

Guarda il video dell'intervista a Keanu Reeves: