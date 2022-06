Keanu Reeves in vacanza a Bologna, i selfie con i fan per le strade del centro. Guarda le foto e i video

Keanu Reeves è a Bologna. Il grande attore che ha interpretato Neo nella saga di Matrix è stato immortalato in uno scatto da un fan per le vie del centro del capoluogo emiliano-romagnolo.

Ben, questo il nome del ragazzo che casualmente lo ha incontrato per strada, è riuscito a chiedere a Keanu Reeves un selfie che è stato accettato con piacere dall'attore.

"Oggi non avevo nemmeno voglia di uscire, ma dovevo perché mi servivano alcuni documenti" ha raccontato il ragazzo, "Gli ho chiesto come stesse e se Bologna fosse di suo gradimento: ha risposto di sì". L’incontro è avvenuto lunedì 20 giugno. Quando Ben lo ha visto l'attore stava passeggiando con con tre amici: “Sinceramente mi sembrava stanco, ma d'altronde con quel caldo... anzi, è stato gentilissimo a fermarsi per un selfie con uno sconosciuto”. Ben non è stato l'unico fortunato a incontrarlo: sui social sono spuntati altri selfie di fan, con Keanu che si è prestato a posare per qualche foto coi suoi ammiratori italiani.

