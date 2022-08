Keanu Reeves si è presentato a sorpresa ad un matrimonio in Inghilterra. L'incredibile storia

Keanu Reeves si conferma un vero mito. L’attore di Hollywood ha fatto un’apparizione a sorpresa al matrimonio di una coppia nel Northamptonshire, in Inghilterra.

Le nozze si sono tenute al Fawsley Hall hotel, nell’area delle South Midlands, e per combinazione Reeves alloggiava proprio nella stessa struttura. Lo sposo, James Roadnight, dopo aver avvistato l’attore seduto al bar dell’albergo, lo avrebbe invitato al matrimonio, “per salutare gli invitati e bersi un drink”, come raccontato dalla sposa, Nikki, a Newsweek. I signori Roadnight, però, non si aspettavano che un attore del calibro di Keanu si presentasse davvero al ricevimento, nonostante avesse risposto con molta gentilezza e simpatia all’invito di James.

E invece, durante la festa, un membro dello staff dell’hotel si è avvicinato alla novella sposa per dirle che un ospite speciale attendeva di entrare per farle le congratulazioni. Ed ecco che il matrimonio si è trasformato nel “matrimonio perfetto”, come lo ha definito la stessa Nikki.

The fact that a random couple ran into Keanu Reeves in a hotel lobby, invited him to their wedding, and he put on a suit and joined is proof he really is The One. pic.twitter.com/E9yQbJPosA