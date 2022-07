Gli Smile, Thom Yorke e lo stretto legame con Peaky Blinders: guarda il video di Pana-vision, scritto appositamente per l'ultima stagione

Nelle scorse settimane, durante il tour che è passato anche dall’Italia con quattro date a Milano, Ferrara, Roma e al Teatro Antico di Taormina, Thom Yorke ha scritto sul suo profilo Twitter: “Work in progress.”

Sono le nuove canzoni di The Smile, il progetto parallelo creato da Thom Yorke e dal chitarrista dei Radiohead Johnny Greenwood con il batterista Tom Skinner del gruppo jazz Sons of Kemet. Un esperimento di fusione di generi (dall’afrobeat all’indie-rock contaminato con l’elettronica) e libertà creativa in cui Thom e Johnny stanno trovando un nuovo modo per esprimere il loro genio musicale fuori dai Radiohead.

L’album A Light for Attracting Attention è uscito a maggio, nel corso del tour stanno suonando alcuni brani nuovi, Thom Yorke ha confermato che gli Smile stanno lavorando per pubblicare presto il secondo album. Intanto, mentre si preparano a suonare come supporto di Nick Cave & the Bad Seeds al festival All Points East di Londra il 28 agosto e poi al tour negli Stati Uniti del prossimo novembre e dicembre, gli Smile rilasciano delle tracce e tengono alta l’attenzione del pubblico: il 20 luglio hanno pubblicato il videoclip di Pana-vision, il brano che hanno scritto appositamente per la colonna sonora dell’ultima stagione della sesta e ultima stagione della serie televisiva di culto britannica Peaky Blinders, che racconta la storia della famiglia criminale di Birmingham guidata da Tommy Shelby, interpretato dal Cillian Murphy.

Peaky Blinders è un progetto visivo di enorme impatto che attraverso la storia vera della criminalità nell’Inghilterra dagli anni ’20 agli anni ’40 ha messo insieme stile, sottoculture di strada e musica in un modo unico, diventando un enorme successo. Nella colonna sonora di Peaky Blinders, oltre alla sigla Red Roght Hand cantata da Nick Cave ci sono stati i nomi più importanti dell’indie rock inglese: Arctic Monkeys, Royal Blood, Pj Harvey, Last Shadow Puppets, Foals, Joy Division, Anna Calvi, Richard Hawley, Idles.

I Radiohead hanno partecipato con alcuni brani da Amnesiac (Pyramid Song e You and Whose Army?), Thom Yorke ha scritto due brani strumentali, 5:17 e That’s What Horses Are per l’ultima stagione e ha composto Pana-vision con Johnny Greenwood e Tom Skinner per l’ultimo episodio, il finale della storia di Tommy Shelby, che compare anche nel videoclip di Pana-vision degli Smile mentre affida il destino al lancio di una moneta.

Guarda il video: