Rammstein, il volume del concerto è altissimo: è stato sentito a 17 chilometri di distanza

Esiste una classifica delle band con il suono più potente del mondo, un argomento di discussione che attraversa da anni la storia del rock. Molte band si sono attribuite il titolo di Loudest Band in the World, anche quando il Guinness World Records ha smesso di attribuire questo record, in segno di rispetto verso le persone con problemi di udito.

Il valore chiave è il numero di decibel che vengono registrati durante un concerto, anche se il valore può cambiare in base alla distanza dalla fonte del suono. Il primo record certificato nel mondo del rock è quello dei Deep Purple, che nel 1972 al Rainbow Theatre di Londra hanno fatto registrate 117 decibel di volume, un livello al tempo spaventoso, tanto che si dice che tra membri del pubblico siano svenuti. Quattro anni dopo, il 31 maggio 1976, sul palco del The Valley, lo stadio da 27.000 posti di Charlton a Londra, gli Who hanno alzato il volume fino a 126 decibel.

Nel corso degli anni ci sono stati altri volumi impossibili, come i 124 decibel degli Iron Maiden il 20 agosto 1988 durante la loro esibizione al Monsters of Rock di Donington, i 130 decibel dei Motorhead in un concerto al Variety Theatre di Cleveland nel 1986 o i 136 decibel toccati dai Kiss durante un concerto ad Ottawa in Canada nel 2009 (subito abbassati dopo l’intervento della polizia), ma il record è rimasto saldamente nella mani della metal band americana Manowar.

Nel 1984 sono stati proclamati The Loudest Band in the World dal Guinness dei Primati, nel 1994 ad Hannover in Germania hanno toccato i 129,5 decibel e nel 2008 durante il soundcheck della seconda edizione del Magic Circle Fest fondato dal chitarrista Joey DeMaio sono arrivati a 139 decibel. A contendere il loro primato adesso arrivati i Rammstein che il 26 giugno scorso hanno portato il loro spettacolo industrial-metal alla CBS Arena di Coventry in Inghilterra. Non sono arrivati dati ufficiali sul numero di decibel raggiunti dai Rammstein ma secondo i giornali locali, il concerto è stato sentito fino a 17 chilometri di distanza. I Rammstein sono impegnati nel loro Stadium Tour che doveva lanciare l’album Deutschland del 2019 ed è stato rimandato per due anni a causa della pandemia, nel corso dei quali hanno registrato un nuovo album, Zeit, uscito ad aprile 2022. Dopo Coventry, la band di Till Lindemann sarà il 30 giugno a Cardiff, poi farà due date in Olanda e due a Lione in Francia prima di arrivare il 12 luglio a Torino allo Stadio Olimpico. La sfida per The Loudest Band in The World è ancora aperta: i Manowar sono in tour per celebrare il loro 40esimo anniversario e stanno girando l’Europa con il Crushing The Enemies of Metal Tour 2022/2023.