Il cantante metal che incita i partecipanti durante la maratona di Pittsburgh! Guarda il video

Immaginate di essere i partecipanti di una lunga maratona cittadina e ad un certo punto del vostro percorso vi imbattete in una band metal, in mezzo alla strada, che tra growl e scream di vario tipo cerca di fare il tifo per voi.

È quello che è successo ai runners coinvolti nella maratona di Pittsburgh lo scorso 1° maggio che si sono trovati nel bel mezzo del loro percorso un concerto di una band death metal chiamata Leprosy. Il chitarrista del gruppo, pubblicando il divertente video della loro esibizione su twitter, ha così descritto le motivazioni che hanno spinto lui e i suoi compagni di band a scegliere proprio la maratona per tenere il concerto:

"Saluti alla famiglia del metal! Qui al quartier generale dei Leprosy vogliamo prenderci cura della nostra comunità e del benessere della nostra gente! Abbiamo pensato: 'Come possiamo migliorare la salute e l'esercizio della nostra comunità se non con una BARCA CARICA DI METAL in mezzo alla nostra amata città!!... Dopo molti brainstorming abbiamo deciso che la cosa migliore da fare sarebbe stata quella di esibirci con il nostro metal per famiglie durante la MARATONA DI PITTSBURGH 2022"

Guarda il video:

When people ask me why I love Pittsburgh I will refer them to this video of a local death metal band (Leprosy) playing for the ⁦Pittsburgh Marathon⁩ between thunderstorms after getting flooded out of their planned marathon spot by a clogged sewer drain. #keeppghmetal pic.twitter.com/fIyYvk0x8c