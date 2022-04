I Placebo venderanno online parte della loro strumentazione usata in Without You I'm Nothing. Tutti i dettagli

I Placebo hanno annunciato che presto renderanno disponibili all’acquisto online molti dei loro strumenti.

Lo shop aprirà sulla piattaforma Reverb, il famoso store online, il prossimo 27 aprile e si chiamerà, molto semplicemente, The Official Placebo Reverb Shop.

“Dopo aver passato anni a raccogliere alcuni degli strumenti musicali più interessanti e creativi da utilizzare nelle registrazioni in studio e nelle esibizioni dal vivo – ha dichiarato Stefan Olsdal – abbiamo sentito che era giunto il momento di lasciar andare e di separarci da alcuni di questi strumenti che abbiamo accumulato. Sapendo che lo shop Reverb è già stato utilizzato da altri artisti affermati, ci siamo sentiti a nostro agio sapendo che la strumentazione sarebbe stata indirizzata verso veri collezionisti e appassionati”.

Gli strumenti messi in vendita saranno circa un centinaio, tra chitarre, bassi, pedali, amplificatori e altro ancora. Tutti utilizzati nel corso dei tour e nei loro album, inclusi Without You I'm Nothing, Sleeping with Ghosts e Meds. Alcuni pezzi sono, per esempio, la chitarra acustica Takamine, presente in Every You, Every Me. Oppure anche la chitarra Gretsch Pistachio Falcon, che può essere ascoltata in Meds, e ancora un paio di chitarre Taylor usate nelle sessioni acustiche dal vivo dal 2000 al 2012.

“Abbiamo vissuto delle belle avventure con questa attrezzatura, ma ora è il momento che ogni pezzo prosegua per la sua strada – afferma Olsdal – Oltre ad alcuni pezzi vintage molto collezionabili, ci sono anche alcuni oggetti più accessibili su cui i fan possono mettere le mani”.