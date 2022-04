Guns N' Roses: Sweet Child O' Mine è la colonna sonora di Thor: Love and Thunder! Guarda il trailer

La Marvel ha pubblicato il trailer di Thor: Love and Thunder, il nuovo capitolo cinematografico della saga dedicato al dio dell’Olimpo. Il film, in uscita a luglio di quest’anno, vede ancora come protagonista Chris Hemsworth e racconta la vita di Thor dopo la fine dei suoi “giorni da supereroe”, come dice lui stesso nel trailer.



Tra esercizi di ginnastica per rimettersi in forma – l’ultima pellicola Avengers: Endgame lo vedeva senza i suoi proverbiali muscoli – e il nuovo incarico come Guardiano della Galassia, il figlio di Odino intraprende un percorso per capire esattamente chi è ora. Nel trailer appena uscito, le gesta di Thor hanno una colonna sonora di tutto rispetto: Sweet Child O' Mine dei Guns N' Roses. “Una volta queste mani erano sempre in battaglia – le parole di Hemsworth all'inizio dei 90 secondi – ora non sono che umili strumenti di pace. Devo capire esattamente chi sono”.

L’iconico riff di chitarra dei Guns parte proprio mentre Thor apre gli occhi e saluta un nuovo giorno a New Asgard, dando al tutto un forte impatto emotivo.



Thor: Love and Thunder non è l'unico esempio recente di utilizzo di un pezzo rock anni Ottanta, all’interno di un trailer. La scorsa settimana è uscito quello, attesissimo, della quarta stagione della serie Stranger Things, che vede come colonna sonora Separate Ways (Worlds Apart) dei Journey.