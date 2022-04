Gli Scorpions hanno deciso di cambiare il testo di Wind Of Change: "Ora la canteremo ancora più forte!"

Gli Scorpions hanno deciso di cambiare il testo della loro canzone più famosa, Wind Of Change.

“Follow the Moskva, down to Gorky Park”: questo l’indimenticabile inizio del brano, scritto dalla band tedesca dopo la caduta del Muro di Berlino e l’esibizione al Moscow Music Peace Festival, davanti a 100.000 persone.

Ora quelle parole sono state sostituite da “Now listen to my heart, it says Ukraine, waiting for the wind to change”.

È successo la prima volta in occasione della prima data della residency degli Scorpions a Las Vegas, lo scorso 26 marzo, e così sarà cantata fino al suo termine, previsto per il 16 aprile. È verosimile che Meine e soci decidano di proseguire con questo nuovo testo anche oltre quella data.

“Questa canzone inneggia alla pace – ha dichiarato sul palco il frontman – e stasera, credo, la canteremo ancora più forte”.

In occasione di una recente intervista con Loudwire Nights Meine ha raccontato come Wind Of Change abbia un impatto diverso, oggi, con la situazione attuale, e che per questo il cambiamento nel testo è stato fortemente necessario: “Prima di venire [a Las Vegas] stavo pensando a cosa potessimo provare, nel suonare Wind Of Change nel modo in cui lo abbiamo fatto per così tanti anni. Ho pensato, non è il momento, con questa terribile guerra in Ucraina in corso, non è davvero il momento di romanticizzare la Russia con testi come 'Follow the Moskva, Down to Gorky Park'. Volevo fare una dichiarazione per sostenere l'Ucraina, e quindi la canzone inizia ora con: Now listen to my heart, it says Ukraine, waiting for the wind to change [Ora ascolta il mio cuore. Dice Ucraina, aspettando che il vento cambi]”.

La decisione non deve essere stata facile, considerando che la canzone è stata scritta proprio come inno alla fratellanza e alla speranza di un futuro di pace: “Questa canzone è così speciale nella storia della band – continua il cantante – per il suo significato […] Quando l’ho scritta, ero molto ispirato da quello che avevamo visto allora in Unione Sovietica, vale a dire la fine della Guerra Fredda, la caduta del muro di Berlino: è stato un momento in cui tutti noi e il mondo intero stavamo guardando verso un futuro pacifico in cui unirci, invece che separarci a causa di guerre e differenze. Abbiamo avuto così tanti momenti incredibili, così tanti momenti emozionanti che abbiamo condiviso con i nostri fan in Russia, ma si tratta di un regime e ci sono molte persone in Russia che semplicemente non conoscono la verità. Questo è solo un dato di fatto, ed è così triste vedere cosa sta succedendo”.