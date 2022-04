Ozzy Osbourne annuncia di aver completato il nuovo album: "tra poche settimane vi dirò tutto"

Il grande Ozzy Osbourne ha annunciato di aver terminato le registrazioni del nuovo album di inediti in uscita nei prossimi mesi.

Il seguito dell'acclamato Ordinary Man del 2020 vedrà al suo interno la collaborazione di tantissimi protagonisti del rock tra i quali Chad Smith, Robert Trujillo dei Metallica, Duff McKagan dei Guns N' Roses, Eric Clapton, Tony Iommi, Jeff Beck,Mike McCready dei Pearl Jam, Josh Homme dei Queens of the Stone Age e Zakk Wylde. Come annunciato negli scorsi mesi tra le collaborazioni dovrebbe vedere la luce anche una registrazione di Taylor Hawkins, il compianto batterista dei Foo Fighters.

"Sono così felice di annunciarvi che questa settimana ho finito il mio nuovo album e l'ho consegnato alla mia etichetta discografica Epic Records", ha dichiarato Ozzy in un post pubblicato sui suoi canali social, "Vi dirò tutto sull'album sull'album e sulla sua uscita nelle prossime settimane".

Un paio di anni fa, parlando del nuovo album di Ozzy Osbourne, il produttore Andrew Watt (che ha iniziato a collaborare con Ozzy nel singolo realizzato con Post Malone) aveva detto: “L’ultimo album che abbiamo fatto insieme, Ordinary Man è stato davvero speciale per tutti. Quindi non ha senso per me e Ozzy farne un altro se non portiamo qualcosa di nuovo e sorprendiamo il pubblico”.

Ora uno dei musicisti della band che accompagna Ozzy in studio, il batterista Chad Smith dei Red Hot Chili Peppers, ha svelato i dettagli di un disco pieno di soprese che è pronto per uscire: “Lo stiamo masterizzando” ha detto in una puntata del podcast Talk is Jericho del wrestler Chris Jericho, “Ci sono Robert Trujillo dei Metallica e Duff McKagan dei Guns N' Roses e anche Tony Iommi che prima d’ora non ha mai collaborato con Ozzy fuori dai Black Sabbath.” Tony Iommi ha scritto i suoi riff in Inghilterra e li ha mandati alla band in studio a Los Angeles: “Abbiamo scelto i migliori” ha detto Chad Smith, “Hanno tutto quello che puoi desiderare da un riff di Tony Iommi.”

Il Riff Lord dell’hevay metal britannico non è l’unico superospite del nuovo album di Ozzy, che secondo Andrew Watt suona come “Un classico del suo periodo anni 80, e piacerà a tutti i suoi fan”.

Oltre a Mike McCready dei Pearl Jam, Josh Homme dei Queens of the Stone Age e Zakk Wylde, tra i chitarristi che hanno partecipato alle registrazioni ci sono due leggende: Jeff Beck che suona in due canzoni e Eric Clapton. “Abbiamo contattato Eric e gli abbiamo chiesto: per favore, puoi fare uno dei tuoi assoli in stile Cream con il wha-wha?” ha spiegato Chad Smith, “Lui l’ha fatto ed è pazzesco. Se sei un chitarrista e ascolti questo album andrai fuori di testa.”

A quanto pare, Ozzy e Andrew Watt hanno provato anche a chiamare Jimmy Page dei Led Zeppelin: “Volevamo riunire la santa trinità della chitarra elettrica” ha detto Chad Smith, “Ma sfortunatamente non ci siamo riusciti.”