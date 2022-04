Ozzy Osbourne ha provato a coinvolgere Jimmy Page nel nuovo album: "volevamo riunire la santa trinità della chitarra"

Circa due anni fa, parlando del prossimo album di Ozzy Osbourne, il produttore Andrew Watt (che ha iniziato a collaborare con Ozzy nel singolo realizzato con Post Malone) aveva detto: “L’ultimo album che abbiamo fatto insieme, Ordinary Man è stato davvero speciale per tutti. Quindi non ha senso per me e Ozzy farne un altro se non portiamo qualcosa di nuovo e sorprendiamo il pubblico”.

Adesso uno dei musicisti della band che accompagna Ozzy in studio, il batterista Chad Smith dei Red Hot Chili Peppers, ha svelato i dettagli di un disco pieno di soprese che è pronto per uscire: “Lo stiamo masterizzando” ha detto in una puntata del podcast Talk is Jericho del wrestler Chris Jericho, “Ci sono Robert Trujillo dei Metallica e Duff McKagan dei Guns N' Roses e anche Tony Iommi che prima d’ora non ha mai collaborato con Ozzy fuori dai Black Sabbath.” Tony Iommi ha scritto i suoi riff in Inghilterra e li ha mandati alla band in studio a Los Angeles: “Abbiamo scelto i migliori” ha detto Chad Smith, “Hanno tutto quello che puoi desiderare da un riff di Tony Iommi.”

Il Riff Lord dell’hevay metal britannico non è l’unico superospite del nuovo album di Ozzy, che secondo Andrew Watt suona come “Un classico del suo periodo anni 80, e piacerà a tutti i suoi fan”.

Oltre a Mike McCready dei Pearl Jam, Josh Homme dei Queens of the Stone Age e Zakk Wylde, tra i chitarristi che hanno partecipato alle registrazioni ci sono due leggende: Jeff Beck che suona in due canzoni e Eric Clapton: “Abbiamo contattato Eric e gli abbiamo chiesto: per favore, puoi fare uno dei tuoi assoli in stile Cream con il wha-wha?” ha spiegato Chad Smith, “Lui l’ha fatto ed è pazzesco. Se sei un chitarrista e ascolti questo album andrai fuori di testa.”

A quanto pare, Ozzy e Andrew Watt hanno provato anche a chiamare Jimmy Page dei Led Zeppelin: “Volevamo riunire la santa trinità della chitarra elettrica” ha detto Chad Smith, “Ma sfortunatamente non ci siamo riusciti.”