Ozzy Osbourne, in arrivo il gin del Principe delle Tenebre: "The Ultimate Gin". Tutti i dettagli

Ozzy Osbourne ha lanciato il suo gin.

The Ultimate Gin è l’ultima fatica – non discografica – del principe delle tenebre, ed è stato chiamato così in onore del suo album da solista del 1986, The Ultimate Sin.

Descritto dai produttori come "un London Dry Gin classico e audace con un 47% di gradazione alcolica e un Silver Award per la qualità, conferito dall' International Wine and Spirit Competition", The Ultimate Gin per ora è disponibile online nel Regno Unito, in Belgio, nei Paesi Bassi, in Francia, in Germania e in Austria.

Il gin di Ozzy va ad aggiungersi alla famiglia, già molto numerosa, degli alcolici firmati dalle rockstar. C’è per esempio il Cold Gin dei Kiss, oppure il bourbon in edizione limitata per i quarant’anni di Ace Of Spades dei Motörhead, o ancora Blood Red, il vino rosso degli Slayer e infine la Trooper Beer, la birra creata dagli Iron Maiden.