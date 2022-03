Cat Stevens, la vera storia (e il bellissimo significato) di Father And Son

Il 23 novembre del 1970 il grande Cat Stevens (conosciuto oggi col nome di Yusuf Islam) pubblicò Father And Son, una delle sue canzoni più belle e immortale inno generazionale per milioni di giovani rocker in tutto il mondo. Il brano, tratto dall'album Tea for the Tillerman, racconta di una conversazione tra un padre e un figlio, con il padre che consiglia a suo figlio di rimanere a casa, sistemarsi e trovare una brava ragazza, dicendogli che questa è la strada per la felicità.

Il figlio però si sente obbligato ad andarsene ed è frustrato perché suo padre non fa alcuno sforzo per capirne le motivazioni o ascoltarlo.

Stevens ha romanzato la storia contenuta nel brano ma ispirandosi sicuramente al rapporto con suo padre Stavros Georgiou. Era il proprietario di un ristorante a Londra e Cat (conosciuto all'epoca con il suo vero nome Steve Georgiou) ha lavorato all'interno del locale come cameriere fino a quando non ha firmato un contratto discografico all'età di 17 anni. Il padre Stavros sperava che il figlio potesse prendersi cura dell'azienda di famiglia, come dichiarato dal grande cantautore in un intervista del 2009: "Gestiva un ristorante e io ero una pop star, quindi non stavo seguendo il percorso che aveva tracciato per me. Ma di certo non c'era alcun conflitto tra noi. Io lo amavo e lui amava me". Stevens fece un passo ulteriore dalle sue radici quando nel 1977 decise di diventare mussulmano e di cambiare nome in Yusuf Islam.

Il divario generazionale che viene così ben descritto da cat Stevens nel testo di father And Son può essere applicato a molte famiglie e a molti rapporti tra padri e figli, ma quando il cantautore decise di scrivere il brano aveva in mente un ben preciso riferimento storico raccontando un fatto storico dal punto di vista di un padre e di un figlio: la Rivoluzione russa avvenuta tra il 1917 e il 1923. Il figlio vuole unirsi alla rivoluzione ma suo padre vuole che rimanga a casa e lavori nella fattoria.

Stevens scrisse la melodia che accompagna il toccante testo nel 1969: il brano venne concepito per essere eseguito all'interno di un musical a cui stava lavorando chiamato Revolussia, ambientato durante la Rivoluzione russa. La canzone faceva parte di una scena in cui il figlio percepisce la forte vocazione a partecipare ai moti rivoluzionari, ma suo padre vuole che rimanga a casa. Il musical non è mai stato realizzato e la canzone venne adattata per l'album Tea For The Tillerman.