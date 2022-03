Rammstein, Till Lindemann ha aiutato i rifugiati ucraini arrivati in treno a Berlino. La testimonianza di una ragazza

Till Lindemann ha voluto fare la sua parte in questo drammatico e difficilissimo momento per la popolazione ucraina mettendosi in prima linea per l'accoglienza. Il leader dei Rammstein è stato visto aiutare i profughi provenienti dall'Ucraina alla stazione di Berlino e una ragazza ha voluto fornire la sua testimonianza di quanto accaduto.

La storia è stata raccontata dalla giovane Alisa Komm e pubblicata su instagram dal rapper ucraino Potap, amico di Lindemann. La ragazza ha detto di aver incontrato il frontman dei RAMMSTEIN alla stazione di Berlino nella zona dei volontari. Alice stava cercando un posto dove dormire a Berlino, ma non c'erano posti disponibili da nessuna parte.

La testimonianza della giovane Alice riportata dal magazine Metaladdiscts.com: “Mi sento male, voglio piangere. Ci avviciniamo a un altro volontario. Gli spiego la situazione. Dice che capiranno cosa fare. Poi arriva Till assieme a Jessica (la sua regista), e si mettono a parlare di qualcosa con un volontario. Non riesco a credere che davanti a me in mezzo a tutta questa apocalisse ci sia il cantante dei RAMMSTEIN con un cappotto alla moda, scarpe non meno alla moda e un cappello di Mozgi. Ha degli occhi terribilmente gentili e belli”

“Till e Jessica mi hanno portato in un bellissimo hotel" ha raccontato la giovane Alice, "Till mi ha pagato la stanza e mi ha messo 50€ nella borsa per mangiare. Jessica mi ha dato il suo numero e mi ha detto di chiamare se avessi bisogno di qualcosa. Voglio piangere. Ho baciato Tilly tre volte. Si è imbarazzato molto. Gli ho detto che mi piace Britney Spears e ora adoro i RAMMSTEIN. Si è messo a ridere".

