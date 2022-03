Ecco perché Keith Richards ed Elton John non riescono proprio a sopportarsi

E' una delle rivalità più accese e più lunghe nella storia del rock. Due icone del rock'n'roll diversissimi come suono ma molto simili come comportamenti da rockstar che non se le sono mai mandate a dire: Elton John e Keith Richards non si sopportano.

Negli anni 70 hanno vissuto fianco a fianco il successo negli Stati Uniti, e Elton John ha diviso anche il palco con i Rolling Stones in varie occasioni, creando situazioni che sono entrati nella storia del rock. Nel 1975 è stato ospite di un loro concerto in Colorado per cantare Honky Tonk Woman ma come ha scritto in una pagina esilarante della sua autobiografia, Me, non se ne voleva più andare: "Ho iniziato a improvvisare nel resto del loro set senza preoccuparmi di chiedergli se avevano bisogno di qualcuno al pianoforte". Mick Jagger ha dichiarato: "Dovevamo cacciarlo dal palco, ma non lo abbiamo fatto perché siamo inglesi".

Keith Richards si limita a fulminarlo con lo sguardo: "Per un attimo ho pensato che mi stesse guardando perché impressionato da quello che stavo facendo, poi ho capito che non era così e sono fuggito". Il vero scontro di parole con il chitarrista dei Rolling Stones è cominciato nel 1988, quando durante una famosa intervista con Rolling Stone America in cui ha parlato di tutto e ha commentato anche i brani in classifica in quel momento (tra cui I Don't Wanna Go On With You Like That di Elton John), Keith ha detto: "Reg Dwight, un caro ragazzo. Ma è uno sbruffone, fa finta". Una battuta tra vecchi amici, non particolarmente cattiva per uno come Keith Richards che da sempre dall'alto della sua leggenda si diverte a sparare a zero su tutti. Nel 1997, quando Elton John pubblica la sua nuova versione di Candle in the Wind dedicata alla Principessa Diana (scomparsa nel tragico incidente del 31 luglio a Parigi), la tensione sale.

Keith Richards tira fuori tutto il suo lato ribelle e dice: "Faccio fatica a farmi piacere un'operazione del genere, una canzone su una bionda che non c'è più. Capisco che lui fosse un amico personale, ma comunque Reg è sempre stato uno che fa showbusiness". Elton John non la prende bene e in un'intervista con il Daily Mail dice: "Sono contento di aver smesso con le droghe e l'alcol anni fa, altrimenti adesso sarei come Keith Richards. E' patetico, sembra una scimmia con l'artrite che fa finta di essere ancora giovane. Ho il massimo rispetto per i Rolling Stones ma avrebbero dovuto cacciare Keith almeno 15 anni fa".

E per quanto riguarda l'accusa di fare solo showbusiness, Elton ha detto: "Per favore, e allora i Rolling Stones con quelle bambole gonfiabili sul palco che cosa sono?". Le cose si sono messe meglio negli ultimi anni. Nella sua autobiografia Me, Elton John ha detto solo cose positive sul chitarrista degli Stones e nel 2015 lui e Keith Richards sono stati fotografati insieme mentre ridevano e scherzavano ai GQ Awards.