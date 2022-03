The Rolling Stones: UFFICIALE in concerto a Milano il 21 giugno 2022. Ecco tutte le info biglietti

È UFFICIALE.

I Rolling Stones saranno in concerto allo Stadio San Siro di Milano il prossimo 21 giugno. I biglietti saranno in vendita da venerdì 18 marzo alle 10:00.

La band di Mick Jagger, Keith Richards e Ronnie Wood ha annunciato il ritorno in concerto in Italia in occasione di Sixty, il tour dedicato al sessantesimo anno dalla fondazione della band con 14 live show negli stadi di 10 paesi europei.

Il tour, prodotto da Concerts West/AEG Presents, partirà il 1° giugno 2022 dallo Stadio Wanda Metropolitano di Madrid, per poi proseguire a Monaco di Baviera, Liverpool, Amsterdam, Berna, Milano, Londra, Bruxelles, Vienna, Lione, Parigi, Gelsenkirchen e infine Stoccolma.

Il 9 giugno la band farà ritorno in patria per una spettacolare performance allo Stadio Anfield, nel cuore di Liverpool. L’evento sarà per la leggendaria rock band la prima volta in uno stadio della città inglese, dove Mick Jagger, Keith Richards e Ronnie Wood torneranno ad esibirsi dopo più di 50 anni.

Non sarà questa, però, l’unica tappa in arrivo nel Regno Unito, poiché il gruppo giocherà di nuovo in casa nelle date del 25 giugno e 3 luglio all’Hyde Park di Londra.

BIGLIETTI

I biglietti per l’unica data italiana del 21 giugno 2022 allo Stadio San Siro di Milano, saranno disponibili in prevendita esclusiva dalle ore 12:00 di mercoledì 16 marzo alle ore 23:59 di giovedì 17 marzo per gli iscritti a My Live Nation e alla newsletter D’Alessandro e Galli.

La vendita generale dei biglietti partirà invece dalle ore 10:00 di venerdì 18 marzo su, www.ticketone.it, www.ticketmaster.it, www.vivaticket.com e in tutti i punti vendita autorizzati.

Si preannuncia già una scaletta unica e senza precedenti quella che gli Stones hanno in serbo per il loro 60° anniversario e che non deluderà i fan di classici come ‘Gimme Shelter’, ‘Paint It Black’, ‘Jumpin’ Jack Flash’, ‘Tumbling Dice’, ‘(I Can’t Get No) Satisfaction’, ‘Start Me Up’. Come ad ogni concerto dei Rolling Stones, non mancheranno ogni sera le sorprese con una selezione speciale e inedita di altri celebri brani del loro repertorio.

L’attesissimo tour europeo, in questa nuova produzione, sarà inoltre allestito su stage imponenti, attrezzati con un innovativo sistema di luci e visual design.

“SIXTY” segue l’enorme successo del precedente tour internazionale “No Filter”, acclamato dalla critica e record di incassi negli USA, che ha visto nell’autunno 2021 la band registrare il sold out con più di mezzo milione di biglietti totali venduti negli Stati Uniti.

Oggi è stata svelata anche una nuova versione della iconica lingua dei Rolling Stones creata appositamente per il tour dal pluripremiato designer britannico Mark Norton. Scopri la nuova “Sixty tongue” a questo link

Per informazioni sui biglietti in vendita consultare il sito ufficiale del gruppo www.rollingstones.com.

THE ROLLING STONES – SIXTY – TOUR EUROPEO 2022

Prodotto da Concerts West

GIUGNO

1 MADRID - WANDA METROPOLITANO

5 MONACO - OLYMPIA STADION

9 LIVERPOOL - ANFIELD STADIUM

13 AMSTERDAM - JOHAN CRUYFF ARENA

17 BERNA - WANKDORF STADIUM

21 MILANO - STADIO SAN SIRO

25 LONDRA - American Express presents BST Hyde Park

LUGLIO

3 LONDRA - American Express presents BST Hyde Park

11 BRUXELLES - KING BAUDOUIN STADIUM

15 VIENNA - ERNST HAPPEL STADIUM

19 LIONE - GROUPAMA STADIUM

23 PARIGI - LONGCHAMP RACECOURSE

27 GELSENKIRCHEN - VELTIN ARENA

31 STOCCOLMA - FRIENDS ARENA