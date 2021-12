I consigli di Keith Richards per chi vuole iniziare a suonare la chitarra: "male che vada vi sarete divertiti tantissimo"

Keith Richards ha raccontato che la prima canzone che ha imparato a suonare nella sua vita è stata Malaguena un pezzo tradizionale spagnolo che gli ha insegnato suo nonno materno Augustus Theodore Dupree detto “Gus”, leader di una jazz band, Gus Dupree and His Boys che andava in tour in tutta l’Inghilterra negli anni ’50.

Da quel primo incontro con la chitarra acustica è nata la passione per il R&B e blues, di cui è stato un purista assoluto (ha detto che la sua rivelazione è arrivata quando ha scoperto l’accordatura aperta in Sol tipica del blues: «E’ come se mi avessero tolto la benda dagli occhi e i tappi dalle orecchie nello stesso momento»), la venerazione per il suo primo idolo, Scotty Moore chitarrista di Elvis Presley e la convinzione, ispirata dall’ascolto del padre del rock’n’roll, Chuck Berry che fosse necessario sempre fare qualcosa di speciale per distinguersi da tutti gli altri chitarristi.

Nel 2004 Keith Richards ha lanciato sul suo sito personale la pagina Ask Keith in cui ha risposto a tutte le domande dei fan. Uno di questi gli ha fatto la domanda più semplice e più importante di tutte: «Come posso imparare a suonare la chitarra?».

Il chitarrista dei Rolling Stones ha risposto nel suo inconfondibile stile: «Ho avuto la risposta da mio nonno prima ancora di fargli la stessa domanda che mi stai facendo tu» ha detto ricordando l’influenza di suo nonno, che secondo un celebre aneddoto gli mostrava la chitarra appoggiata ad una mensola in alto quando era piccolo e gli diceva che avrebbe potuto suonarla quando sarebbe stato abbastanza grande da raggiungerla. «Devi solo continuare a suonare e non fermarti mai. Suona e suona ancora. Se va male ti sarai divertito tantissimo, se va bene magari riesci a guadagnarti da vivere e a costruirci sopra una carriera»