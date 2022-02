Zoë Kravitz ha terminato le registrazioni del suo primo disco solista: "Fare musica può farti sentire indifesa, ma mi rende felice"

Zoe Kravitz, figlia di Lenny Kravitz e Lisa Bonet, nata il 1 dicembre 1988 è una delle nuove star del cinema americano. La sua carriera è iniziata quando era ancora al liceo nel ruolo di una baby sitter nella commedia romantica No Reservations del 2007, ma da subito ha seguito il suo istinto rock’n’roll recitando in film e serie televisive indie come Big Little Lies (per il quale ha avuto diverse nomination ai Guild Awards della critica) o Alta Fedeltà ispirata al romanzo di Nick Hornby, oltre a lanciarsi nel cinema di azione con il remake spettacolare di Mad Max: Fury Road del 2015 a fianco di Tom Hardy e Charlize Theron, e nei ruoli di una affascinante mutante in X Men: First Class o di una maga nello spin-off di Harry Potter “Animali Fantastici e Dove Trovarli” del 2016, fino alla maschera iconica di Catwoman nel prossimo attesissimo Batman con Robert Pattinson.

Durante un’intervista per il lancio di Batman, in uscita il 4 marzo 2022, Zoe Kravitz ha rivelato anche di aver appena finito di registrare agli Electric Lady Studios di New York un album di debutto che ha definito «Vulnerabile» insieme a Jack Antonoff, chitarrista e batterista dei Fun e cantante della band indie pop Bleachers e produttore di star come Taylor Swift, Lana DelRey, St.Vincent e Lorde. «Fare musica può farti sentire indifesa e può fare paura, ma mi rende felice» ha detto Zoe Kravitz.

La musica non è una novità per lei: nel 2013 ha debuttato sul palco del Mercury Lounge di New York con il duo elettronico Lolawolf (che prende il nome dai suoi fratelli minori Lola e Nakoa-Wolf) con cui ha pubblicato l’album Calm Down ed è andata in tour come supporto di una line up tutta al femminile composta da Lilly Allen, Miley Cyrus e Warpaint.

«Ho scritto con Jack Antonoff per un paio di anni, volevo esplorare i temi dell’amore, della sua fine e della solitudine tutte cose che sto provando nella mia vita» ha detto Zoe Kravitz «Mi sono sposata, ho divorziato, ho vissuto il momento dolceamaro della fine e del nuovo inizio. Le separazioni sono tristi, ma possono essere anche belle». Jack Antonoff è la persona giusta per esplorare questi temi: «Non è un produttore che vuole importi il suo suono, mi ha aiutato a capire quello che avevo in testa e la musica che sentivo dentro. È stata un’esperienza terapeutica. È complesso entrare in quello spazio delicato tra due momenti: avere il cuore spezzato e desiderare quello che succederà dopo».