The Kooks: CANCELLATO il concerto a Milano (in attesa di riprogrammazione). Tutte le info e biglietti

Il concerto dei The Kooks previsto per il 20 marzo 2022 al Fabrique di Milano, è stato sospeso in attesa di ridefinizione. I biglietti precedentemente acquistati restano validi per la nuova data, che sarà comunicata quanto prima.

Queste le parole della band: "Sfortunatamente, a causa delle difficoltà legate alla crisi Covid-19, non ci rimane altra scelta che rimandare le date del nostro tour europeo. Tenete stretti i vostri biglietti perché annunceremo nuove date in sostituzione di ogni show. Grazie a tutti i nostri fan per il vostro continuo supporto, ci vediamo presto. - The Kooks x"

Maggiori informazioni su livenation.it/show-updates