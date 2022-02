The Smile: la band di Thom Yorke in Italia per 5 concerti nel 2022. Tutte le info

Dopo il successo dei loro show in livestream, i The Smile (Thom Yorke, Jonny Greenwood e Tom Skinner) arrivano in Italia, nel loro primo tour europeo, con cinque imperdibili date!

14 luglio 2022 • Milano, Fabrique

15 luglio 2022 • Ferrara, Piazza Trento Trieste

17 luglio 2022 • Macerata, Arena Sferisterio

18 luglio 2022 • Roma, Cavea, Auditorium Parco Della Musica

20 luglio 2022 • Taormina, Teatro Antico

BIGLIETTI

• tramite prevendita #MyLiveNation dalle ore 11:00 di giovedì 3 febbraio. Registrati gratuitamente e assicurati i biglietti prima di tutti! Vai su livenation.it

• tramite vendita generale dalle ore 11:00 di venerdì 4 febbraio