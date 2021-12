Metallica, James Hetfield rivela quali sono i suoi chitarristi preferiti di sempre: "ecco le mie divinità!"

Nel mondo dell’heavy metal americano, i Metallica fanno parte del gruppo di band conosciuto come The Big Four insieme a Slayer, Megadeth e Anthrax. James Hetfield, cantante e chitarrista dei Metallica che ha fondato nel 1981 a San Francisco insieme al batterista Lars Ulrich, ha elencato invece chi sono i più grandi di tutti e i suoi punti di riferimento: «Le mie divinità della chitarra sono Tony Iommi, Rudolf Schenker e Malcolm Young per la loro capacità di tenere il ritmo in modo costante. Anche i Misfits e i Ramones erano semplici ma incredibilmente efficaci».

James Hetfield ha spiegato che il suo modo di suonare la chitarra è nato cercando soprattutto il ritmo, prima del virtuosismo: «Da ragazzo ho provato a fare tutto, anche a fare gli assoli di Joe Perry degli Aerosmith ma poi ho cominciato a gravitare intorno ai riff ascoltando AC/DC, Black Sabbath e Scorpions». Potenza, velocità e solidità: queste sono secondo James Hetfield le caratteristiche fondamentali della chitarra nel metal.

«Il riff è quello che rende grande una canzone. Se hai un grande riff la canzone funziona. Puoi fare dei fantastici assoli ma se il riff non è buono la canzone farà schifo. È la base di tutto».

Per questo motivo nell’elenco dei suoi chitarristi preferiti al primo posto non può esserci che Tony Iommi che veniva chiamato The Lord Riff per la sua capacità di creare riff pesanti e carichi di atmosfera. Al secondo posto c’è Rudolf Schenker che ha ispirato tutta la scena trash metal californiana degli anni ’80, poi Malcolm Young che con la sua chitarra ha fornito negli AC/DC la base perfetta per l’esplosione degli assoli di suo fratello Angus Young e poi Doyle Wolfgang von Frankenstein, il terzo chitarrista dei Misfits e Johnny Ramone dei Ramones per la loro velocità. Al sesto posto c’è Joe Perry con il suo stile hard rock anni 70 e la sua personalità da rockstar sempre pronto a prendersi il centro del palco con un assolo. Perché come ha detto James Hetflield, quando sei il chitarrista di una band, sia ritmico che solista (come fa lui nei Metallica alternandosi a Kirk Hammett) la cosa più importante è avere sempre come primo obiettivo l’equilibrio perfetto della canzone.