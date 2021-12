Dire Straits, ecco perché Sting compare in Money For Nothing. L'ex Police: "non ne ero assolutamente convinto"

Un giorno del 1984, Mark Knopfler è a New York in un negozio. C’è la televisione accesa su MTV che trasmette videoclip e degli uomini che stanno scaricando mobili commentano: “Soldi per niente e donne gratis”.

Mark Knopfler scrive tutto quello che sente e crea un pezzo in cui usa tutto il suo talento di scrittore prestato alla musica per fare un ritratto autoironico del mondo della musica e delle rockstar.

Diventa il loro singolo di maggior successo, numero uno in classifica in America per tre settimane e numero 4 in Inghilterra lanciato da un video al tempo innovativo per l’uso della computer graphic che vince due MTV Video Music Award.

È il secondo singolo da uno dei dischi più venduti degli anni ’80. Brothers in Arms registrato nel novembre del 1984 ai Caraibi negli Air Studios sull’isola di Montserrat. Mark Knopfler ha appena finito di registrare la colonna sonora del film Local Hero è immerso nelle atmosfere rarefatte e nel suono malinconico delle sue chitarre vintage, cerca un punto di contatto tra questo suono e il pop da classifica e ci riesce con un album perfetto che vende 30 milioni di copie e inaugura l’era del CD.

Per rendere Money for Nothing ancora più coinvolgente, Mark Knopfler ha bisogno di una seconda voce, e sceglie quella di Sting dei Police, che si trova in vacanza sull’isola di Montserrat nello stesso periodo in cui i Dire Straits stanno registrando. «Ho pensato subito che fosse perfetto e quando ho saputo che era lì ho chiesto di contattarlo e portarlo in studio» ha raccontato Mark Knopfler, «La canzone era già pronta, lui è entrato e ha cantato in modo perfetto». Sting ha raccontato invece di aver parlato delle registrazioni a sua mogie Trudie Styler: «Lei mi ha detto: sarà una grande hit non credi? Ma io non ero per niente convinto, di sicuro non mi aspettavo il successo che ha avuto» ha detto Sting, che è coautore del brano e ha vinto anche un Grammy insieme ai Dire Straits come Best Duo Performance «Posso dire che si è trattato di uno di quei casi in cui ti trovi al posto giusto nel momento giusto».