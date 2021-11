Sting mostra i segreti della sua forma fisica a 70 anni. Il consiglio ai fan: "potete farlo anche voi"

Sting ha un segreto e ora ha deciso di rivelarlo al mondo intero. Il cantante, da poco settantenne, è da sempre un esempio lampante di forma fisica e lo scorso 23 novembre ha mostrato su TikTok un suo tipico allenamento, in particolar modo incentrato sugli addominali.

Davanti ai suoi 113.000 followers, la voce dei Police si è “esibito” in una sessione di crunch, mostrando una vera e propria attitudine per l’esercizio fisico. “Così ottengo una pancia bella e dura”, afferma il cantautore inglese mentre tende i muscoli. “You can do it”, “Potete farlo anche voi”, è stato il suo incoraggiamento ai fan.

Vestito interamente di nero, con tanto di stivaletti in bella vista, Sting non si è risparmiato dal chiedere un’opinione sul suo outfit, tra un addominale e l’altro: “Vi piacciono i miei stivali?”.

I followers sono subito impazziti, pubblicando ogni sorta di commento. Tra chi rimandava alla famosa routine del sesso tantrico, menzionata dallo stesso Sting qualche anno fa, fino ai giochi di parole tra le canzoni scritte da mister Sumner e gli esercizi di ginnastica: “Don't crunch so close to me” unisce il titolo del brano dei Police Don't Stand So Close to Me alla pratica degli addominali, chiamata crunch. Ancora, “Sting letting us see him exercise with every breath he takes” (Sting ci si mostra mentre fa esercizio con ogni respiro che fa ndr), giocando sul titolo Every Breath You Take, celebre canzone dei Police del 1983.