Sting ha venduto il catalogo musicale per 300 milioni dollari: all'interno anche la maggior parte dei brani dei Police

Anche Sting è entrato nella lista dei grandi che hanno ceduto i diritti delle loro canzoni. Il rocker britannico ha venduto per circa 300 milioni di dollari i diritti del suo catalogo solista, e dei brani dei Police composti da lui, alla Universal Music Group.

Parte dell'accordo include la rinuncia ai diritti d'autore e ai diritti di pubblicazione di quasi tutte le sue canzoni soliste e dei Police, tra cui Roxanne e Every Breath You Take. Le canzoni che sono state composte da Andy Summers o Stewart Copeland non saranno incluse nell'accordo.

Sting è solo l'ultimo dei grandi rockers ad aver venduto il proprio catalogo nell'ultimo anni, seguendo l'esempio di alcuni illustri colleghi come Bruce Springsteen, Bob Dylan, Stevie Nicks e Neil Young.

Dylan ha venduto il suo catalogo a Universal Music Publishing Group per 300 milioni di dollari, Bruce Springsteen ala Sony per 500 milioni, Neil Young con Hipgnosis Songs Fund che ha acquistato il 50% dei diritti sul suo catalogo per 150 milioni di dollari.