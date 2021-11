Ozzy Osbourne: riprogrammato il concerto di Bologna al 2023. Tutte le info e i biglietti

Ozzy Osbourne ha posticipato le date del "No More tours 2". I concerti previsti per il tour 2022 del Principe delle Tenebre, con special guest i Judas Priest, saranno riprogrammati nel 2023. La data italiana prevista l'8 febbraio 2022 all’Unipol Arena di Bologna è riprogrammata al 12 maggio 2023.

Tutti i biglietti precedentemente acquistati restano validi per la nuova data.

Ozzy ha commentato: "A causa della continua incertezza sugli eventi a pieno regime e la logistica dei viaggi in gran parte dell'Europa, siamo giunti alla difficile decisione di posticipare il mio tour del 2022 al 2023. I biglietti originali rimangono validi per le nuove date. Voglio ringraziare tutti voi e i Judas Priest per la vostra continua pazienza e supporto. OZZY"

Virgin Radio è la radio ufficiale della data italiana.