"La mia vita nei Dire Straits", la biografia della band scritta da John Illsley con la prefazione di Mark Knopfler. Tutti i dettagli

"La mia vita nei Dire Straits" è la biografia della leggendaria band britannica scritta dal bassista e membro fondatore John Illsley con la prefazione di Mark Knopfler.

I Dire Straits hanno riempito stadi giganteschi in tutto il mondo e venduto centinaia di milioni di dischi. I loro brani classici – “Sultans of Swing”, “Romeo & Juliet”, “Money for Nothing”, “Brothers in Arms” – hanno formato la colonna sonora di una generazione e restano vivi ancora oggi: continuano a vendere, continuano a essere trasmessi nelle radio di tutti i continenti.

Partendo dai suoi improbabili esordi nel Middle England, John Illsley ripercorre l’ascesa della band, dagli inizi modesti in squallidi pub alle location più famose del mondo, dai circoli dei lavoratori al Madison Square Garden, dai concerti condivisi con gruppi punk scatenati al palcoscenico del Live Aid a Wembley, finché, alla fine, le esigenze massacranti dei tour su scala globale e di una vita sotto i riflettori pretesero il loro inevitabile prezzo.

La storia di John è anche un tributo al suo grande amico Mark Knopfler, la voce solista, l’autore dei testi e il talentuoso chitarrista della band. Loro due sono stati gli unici membri della band a percorrere tutta la carriera della band durata quindici anni. Esposto con intensa onestà, con un’analisi appassionata e un umorismo caustico, questo è l’unico e solo resoconto di quella storia incredibile.

John Illsley è un musicista inglese diventato famoso come bassista dei Dire Straits, con cui ha vinto diversi BRIT e Grammy Awards, e anche un Heritage Award. Essendo uno dei membri fondatori (insieme a Mark Knopfler, suo fratello David e il batterista Pick Withers), John ha avuto un ruolo importante nello sviluppo del sound dei Dire Straits. Quando nel 1993 la band ha smesso di fare tour, John si è dedicato attivamente al mondo dell’arte. Si è conquistato un’ottima reputazione come pittore, e si è esibito da solista a Londra, New York, Sydney e in tutta l’Europa. Ha inoltre contribuito a fondare nel 1987 l’organizzazione benefica per l’infanzia Life Education, recentemente confluita nel Coram, uno degli enti di volontariato più antichi del Regno Unito. John è anche proprietario di un pub, l’East End Arms, a New Forest.